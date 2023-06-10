تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 606 شاحنات و495 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 358 شاحنة و489 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 248 شاحنة و6 سيارات.

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين «بوسيدون إكسبريس» و«الحرية 2»، فيما استقبل الميناء أمس، العبارة «أمل»، وغادرت السفينتان «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و150 شاحنة، إذ يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة «سينا»، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة «درة جدة» وعلى متنها 404 سيارات بوزن 810 أطنان قادمة من جدة، والعبارة «كوين نفرتيتي» وتغادر السفينة «SEA WAVE1».

وسجلت هيئة مواني البحر الأحمر وصول وسفر 1400 راكب بموانيها.