المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز الشعير بقيمة 1500 جنيه للطن

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن العديد من السلع الغذائية سجلت انخفاضات ملحوظة في أسعارها، نتيجة تزايد المعروض من السلع، بالإضافة إلى استقرار الطلب بالأسواق المحلية.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن أسعار الأرز الشعير شهدت تراجعاً كبيراً بقيمة تقدر بحوالي 1500 جنيه للطن.

وأشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير الرفيع سجل الآن 18 ألف جنيه، بدلاً من 19 ألف و500 جنيه للطن في وقت سابق.

كما انخفض الأرز الشعير ليسجل سعر الطن 18 ألف و400 جنيه، بدلاً من 20 الف جنيه، مشيراً إلا أنه من المتوقع حدوث المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.