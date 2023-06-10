المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة أحد الأشخاص بالدقي

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهمين لإدانتهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة الدقي بأسلوب الخطف، بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم وعماد مصطفى الشيوي وإيهاب نبيه الطنطاوي وأمانة سر صلاح مصطفى.

سرقة بأسلوب الخطف

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10192 لسنة 2022 جنايات الدقي، قيام المتهمين «حسام. ح، 21 عامًا، ميكانيكي»، «عمر. ص، 31 عامًا، بائع» في أغسطس عام 2022 بسرقة هاتف محمول مملوك لأحد الأشخاص بمنطقة الدقي بأسلوب الخطف وكان ذلك في الطريق العام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقي قسم شرطة الدقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بسرقة هاتف محمول منه بدائرة القسم بأسلوب الخطف.

وبعد تقنين الإجراءات وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحل البلاغ تم التوصل إلى هوية المتهمين وتبين أنهما ميكانيكي وبائع، وتم القبض عليهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.