«القاهرة الإخبارية» إعلان حالة التأهب في الهند بسبب إعصار «بيبارجوي»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، بأن السلطات الهندية، أعلنت حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا، غرب البلاد، ومناطق ساحلية أخرى، بعد أن حذّر خبراء الأرصاد من تزايد قوة الإعصار المداري «بيبارجوي» فوق بحر العرب، خلال الساعات الأربعة والعشرين المقبلة.

وقف أعمال الصيد شرق بحر العرب

وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوي.

العاصمة المالية مومباي

وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي بـ «عاصفة شديدة جدًا»، السبت، إن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومترًا إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة المالية مومباي.

قوة الإعصار تزداد بشكل أكبر

وأضافت في بيان: «من المرجح جدًا أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيًا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة».