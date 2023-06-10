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القاهرة الإخبارية: رئيس وزراء كندا يصل أوكرانيا في زيارة غير متوقعة

كتب:

نرمين عفيفي
02:56 م | السبت 10 يونيو 2023
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وصل اليوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إذ وصل «ترودو» في زيارة غير متوقعة إلى كييف، في ظل التطورات التي تشهدها الأوضاع الميدانية في أوكرانيا.

وتعتبر الرحلة هي الثانية التي يقوم بها رئيس وزراء كندا، إلى أوكرانيا، منذ بداية الأزمة مع روسيا، إلا أن وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، رافقت «ترودو» هذه المرة.

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