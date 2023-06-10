السيسي: نستهدف زيادة التعاون مع الأشقاء الأفارقة.. وندعم استقرار السودان وليبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه أجرى جولة أفريقية الأيام الماضية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، مضيفًا أنَّه حينما بدأ الفترة الرئاسية الثانية كان الهدف الانفتاح والتعاون بشكل أكبر مع الأشقاء بالدول الأفريقية بالكامل، وفق خطة محددة لذلك، لكن الأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة الماضية قللت الحركة.

نكثف الجهود لزيادة التبادل التجاري في القارة الأفريقية

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء جولته التفقدية فجر اليوم بالكلية الحربية، «استغلينا تجمع الكوميسا وقيادتها وهي تجمعات اقتصادية داخل القارة الأفريقية لزيادة حجم التعاون والتبادل التجاري وكثفنا جهودنا حتى تدخل التجارة بمجموعة الكوميسا، وبعد تسليم زامبيا قيادة الكوميسا أصبحنا مقررين لهذا التجمع».

حريصون على حل أزمة السودان من خلال التحاور والتفاوض

وأضاف رئيس الجمهورية: «أكيد متابعين الأزمة المهمة في السودان، وده أمر إحنا مهتمين بيه وعاوزين الأمور تستقر بالسودان بشكل كبير، ودايما بنقول عدم التدخل في شؤن البلاد أمر مهم جدًا لأنّه بيكون ليه دور سلبي على استقرار الدول، وده موقفنا في ليبيا والسودان دلوقتي، وحريصين على وقف الاقتتال وحل من خلال التحاور والتفاوض بالسودان».