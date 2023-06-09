«القاهرة الإخبارية»: الصين تنفي بناء قاعدة تجسس لها في كوبا «فيديو»

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن نشر الشائعات والافتراءات أسلوب أمريكي معروف، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تفكر في نفسها، وتوقف التدخل بالشؤون الداخلية لكوبا، تحت راية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

الخارجية الصينية ترد على اتهامات ببناء قاعدة تجسس

وردت وزارة الخارجية الصينية، على اتهامات طالت بكين تتعلق ببناء قاعدة تجسس في الجزيرة الكاريبية، مؤكدة أن بلادها ليست على علم بهذا الأمر.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، عرضت تقريرا اليوم الجمعة، حول «محطة تجسس في كوبا.. أُذن صينية على جدران أمريكا».

أمريكيون مطلعون على معلومات المخابرات

وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على معلومات المخابرات، إن مثل هذه المنشأة ستسمح لبكين بجمع بيانات الاتصالات الإلكترونية من جنوب شرق الولايات المتحدة، التي يوجد فيها العديد من القواعد العسكرية الأمريكية، إضافة إلى مراقبة حركة السفن.