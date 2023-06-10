تعليق مفاجئ من مدرب الوداد حول حكم مباراة الذهاب أمام الأهلي

تحدث البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، عن الليبي معتز إبراهيم الشلماني، حكم مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي، خاصة بعد الجدل التحكيمي الكبير في المباراة.

وقال فاندنبروك خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على مركب محمد الخامس: «حكم مباراة الذهاب كان صائبا في قراراته، لم يحدث منه أخطاءً، ودائمًا أقول إن الحكام الكبار لا يرتكبون الحماقات».

مارسيل كولر يعترض على قرارات التحكيم في مباراة الذهاب

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أبدى اعتراضه على قرارات التحكيم في المباراة الماضية، خاصة أن اللقاء شهد جدلا تحكيميا، ومطالبات من قبل لاعبي وجهاز الأهلي بركلة جزاء لحسين الشحات، في حالتين خلال الـ90 دقيقة.

وطالب الأهلي بطرد لاعب الوداد، الذي اعترض الكرة بيده في منتصف ملعب فريقه، قبل وصولها لبيرسي تاو، لاعب الأحمر.