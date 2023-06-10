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عاجل.. ظاهرة جوية تهدد لقاء الأهلي والوداد بنهائي بطولة أفريقيا

كتب:

عمر القاضي
03:04 ص | السبت 10 يونيو 2023
لاعبو النادي الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل، على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وكان السفير المصري في المغرب، ياسر عثمان، قد فتح خلال تصريحات تليفزيونية الباب للحديث عن الأحوال الجوية التي ستقام خلالها مباراة الأحد بين الأهلي والوداد، بالتأكيد أن درجة الحرارة ستكون بين 20 إلى 22 درجة مع نسبة رطوبة.

تفاصيل الأحوال الجوية أثناء مباراة الأهلي والوداد

ووفقًا لموقع «accuweather» والمتخصص في الأحوال الجوية فإن درجة الحرارة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب، وهو توقيت مباراة الأهلي، سيكون درجة الحرارة هي 22 درجة مع جودة هواء مقبولة ورياح شمالية بمقياس 15 كم للساعة، مع التأكيد أن الجو سيكون صافيا.

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