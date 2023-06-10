عاجل.. كاف يفاجئ حكم نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد بعد الجدل التحكيمي

فاجأ الاتحاد الإفريقي كاف الحكم الليبي معتز إبراهيم حكم مباراة نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت النادي الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في المباراة التي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بعد مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

كاف يفاجئ حكم ذهاب نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد

ووفقا لما ذكره موقع البطولة المغربي، فإن الاتحاد الإفريقي الكاف كافئ الحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني، بمنحه قيادة مباراة القمة في تصفيات كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2023 بين السودان وموريتانيا التي ستجرى بملعب أكادير الكبير.

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