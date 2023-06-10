«القومي للمرأة»: برنامج «هي تقود» يجهز طالبات التعليم الفني للقيادة في المستقبل

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن برنامج «هي تقود» شجع طالبات التعليم الفني وجعلت التعليم الفني مختلفا في نظر الطلاب وأولياء أمورهم، موضحة أن تجربة الطالبات في العرض شيء مشرف، موجهةً الشكر لمعلمي المدارس الفنية.

طالبات برنامج هي تقود سيدات المستقبل

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أنها ترى فى طالبات برنامج هى تقود سيدات المستقبل، وأن التعليم الفنى جزء من عمل مؤسسة شباب القادة، مشيرة إلى أن الطالبات تقود مستقبل البلد وهذه فرصة عظيمة للطالبات فى توقيت يعتبر بمثابة الفرصة الذهبية للمرأة، والمجلس القومى للمرأة، كما أعلنت أنه من حق مؤسسة شباب القادة استخدام التاء المربوطة كشعار لكل منتجاتها، كنت وجهت الشكر لأولياء الأمور الذين شجعوا أولادهم فى الدخول والالتحاق بمدارس التعليم الفنى.

مشاركة 150 طالبة ببرنامج هي تقود

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مشاركة 150 طالبة ببرنامج هى تقود والذى يستهدف تدريب ورفع كفاءة طالبات التعليم الفني وتسليط الضوء علي العناصر المميزة منهن، حيث يتم دعم المشروعات الخاصة بالطالبات المرتبطة بريادة الأعمال، موضحة أنه تم التوسع فى المحافظات لتصل إلى 6 محافظات شاركت فى البرنامج بواقع 12 مدرسة، كما أن البرنامج أصبح أكثر تخصصا هذا العام فى المرحلة الثالثة له، والذى انطلق منذ 3 سنوات من خلال مؤسسة شباب القادة.

وأوضحت أن البرنامج، استهدف قرابة 300 رائدة أعمال بواقع 85 مشروعا حيث تلقت الطالبات تدريبا وصلت إلى 150 يوما باجمالى 1800 ساعة تدريب.