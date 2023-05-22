أيام تفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الثالث الثانوي 2023، ويتساءل الطلاب عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 من وزارة التربية والتعليم، لبدء المراجعات النهائية حسب ترتيب المواد الدراسية لكل شعبة، استعداداً للامتحانات، وللتدريب علي شكل وطريقة الأسئلة وخاصة مع تطبيق نظام الـ«بابل شيت» وتعديل مواصفات الامتحانية للثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم 12 يونيو، طبقاً جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد من وزير التربية والتعليم، بالمواد الغير مضافة للمجموع حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو بمادتي الاقتصاد والإحصاء.

وتبدأ المواد الأساسية من يوم الأحد 18 يونيو بمادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 20 يونيو بمادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا، ويوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ، ويوم الثلاثاء 4 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، ويوم الخميس 6 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، ويوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا، ويوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق.

نماذج امتحانات الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم، نماذج امتحانات الثانوية العامة كنماذج استرشادية لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة وكمحاكاة لامتحانات نهاية العام الدراسي، للتعرف على شكل ومضمون الأسئلة قبل الامتحان، لإزالة الرهبة والخوف مؤكده أن النماذج نسخة قريبة من الامتحان الأساسي للثانوية العامة 2023 على هذا الرابط.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية .

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتي الفيزياء.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023: التفاضل والتكامل.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023: الجبر والهندسة الفراغية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

- 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو المقبل امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

- يوم الأحد 2 يوليو مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسئلة عن تفاصيل بدء وانتهاء امتحانات الثانوية العامة وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم:

ما هي أول مادة في امتحانات الثانوية العامة 2023؟

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالتربية الدينية.

متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 وماهي آخر مادة؟

تنتهي امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية ومدارس المتفوقين والمكفوفين يوم 13 يوليو 2023 لتبدأ إجازة نهاية العام للطلاب بداية من 14 يوليو.

متى تبدا امتحانات الثانوية العامة 2023 ومتى تنتهي؟

تبدأ امتحانات الثانوية العامة وفقاً للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يوم 12 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو.