مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة صك الأضحية لأول مرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة» إطلاق حملة صك الأضحية، والتي تنظمها المبادرة الرئاسية لأول مرة في العام الجاري 2023، وذلك سعيا من المبادرة في إسعاد كافة الأسر الأكثر احتياجا في القرى المصرية البسيطة، بحلول عيد الأضحى 2023.

مبادة صك الأضحية لحياة كريمة

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه على المواطن الذي يرغب في المساهمة في تلك المبادرة، أن يشتري الأضحية، وسوف تتولى المبادرة مهمة النحر والتوصيل لأكبر عدد من المستحقين في كل محافظات الجمهورية، كما نصحت مبادرة «حياة كريمة» المواطنين بشراء الأضاحي من مزارع المؤسسة نظرا لوجودها بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث جاء في منشور المبادرة: «بادر بشراء الصك البلدي من مزارعنا بجودة عالية وأنسب الأسعار، ساعدنا نوصل لأكبر عدد من الأسر المستحقة ونفرحهم في العيد».

وسائل شراك الصك البلدي

ولفتت المبادرة الرئاسية في منشورها، إلى وسائل شراء الصك البلدي، وهي:

- من خلال البنوك على حساب رقم 45004500

- الاتصال بالمؤسسة مباشرة على الرقم التالي: 01222235554

- او من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسة حياة كريمة، للدخول على الموقع اضغط هنـــا

- أو من خلال فوري