3 طرق لشراء صك الأضحية من مزارع «حياة كريمة».. اعرف التفاصيل

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إطلاق مبادرة «صك الأضاحي» لأول مرة منذ تأسيس المبادرة، سعيا من المؤسسة على إدخال فرحة حلول عيد الفطر المبارك على الأهالي الأكثر احتيادجا في كل القرى والمحافظات الأكثر فقرا، فهي المبادرة التي تسعى إلى الارتقاء بالريف المصري، وتحسين حال المواطن، منذ تأسيسها في عام 2019.

مبادرة حياة كريمة لصك الأضاحي

أوضحت «حياة كريمة» عبر موقعها الرسمي، عدد من الطرق التي يمكن للمواطن أن يشتري بها الأضحية من مزارع المبادرة الرئاسية، الطريقة الأولى تكون عن طريق الموقع الإلكتروني، وللدخول عليه اضغط هنـــا

وعند فتح الرابط ستظهر أمام المواطن شاشة فيها بعض البيانات عليه أن يقوم بإدخالها، وهي عدد الأضاحي التي يرغب في شراءها، سعر الأضحية الواحدة، وكلما زاد عدد الأضاحي يقوم الموقع بحساب إجمالي الثمن الذي ستتكلفه تلك الأضاحي.

شراء أضحية عبر الموقع

بعد ذلك سيكون على المواطن أن يبدأ في إدخال بعض البيانات الشخصية، وهي: «الاسم، رقم التليفون، والبريد الالكتروني الخاص بالمواطن»، وبمجرد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، سوف يتم تفعيل كلمة «التالي/ Next»، ويقوم المواطن بالضغط عليها حتى يتمكن من إتمام عملية شراء أضحية من مزارع «حياة كريمة».

وأشارت المبادرة الرئاسية في منشور لها على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه يمكن للمواطن شراء الأضحية من خلال الاتصال بالمؤسسة على الرقم التالي: 01222235554، أو من خلال البنوك على حساب 45004500، والطريقة الثالثة والآخيرة هي من خلال فوري.