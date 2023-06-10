زينة تهنئ محمود عبد المغني بعيد ميلاده.. «أحن أخ وصديق العمر»

حرصت الفنانة زينة، على تهئنة الفنان محمود عبد المغني، بمناسبة عيد ميلاده الـ44، الذي يحتفل به اليوم السبت؛ إذ ولد في 10 يونيو 1979.

ونشرت زينة، صورة لمحمود عبد المعني، عبر خاصية «استوري»، بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها بقولها: «كل سنة وأنت طيب يا راجل يا طيب يا محترم يا أعظم أب وأحن أخ وصديق العمر كله، كل سنة وعمر طيب يا حبيبي».

نجاح زينة في جعفر العمدة

في سياق آخر، حققت زينة نجاحا كبيرا، خلال السباق الرمضاني المنقضي، من خلال مشاركتها في مسلسل «جعفر العمدة»، التى كانت تدور أحداثه حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من «عايدة» التي تنشأ بينها وبينه العديد من المفارقات، تضعهما على المحك.

نجاح محمود عبد المغني في السباق الرمضاني

أما محمود عبد المغني فقد حقق نجاحا بمشاركته في مسلسل «حضرة العمدة»، الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم روبي، وفاء عامر، أحمد بدير، إدوارد، أحمد رزق، بسمة، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، سميحة أيوب، وغيرهم.