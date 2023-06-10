رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 بسوهاج

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج عن رابط نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 الذي سيتم الإعلان عنه فور اعتمادها خلال الساعات المقبلة.

قال لدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لـ«الوطن»، حيث سيتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والإعدادية عقب الانتهاء من مختلف الأعمال الفنية للرصد والتجميع بالكنترول.

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بسوهاج

وأوضحت منطقة سوهاج الأزهرية أنه يمكن الحصول إلكترونيا على نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 من هنا، حيث تظهر للطالب المنطقة الأزهرية واسم الطالب ورقم الجلوس واختيار المرحلة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وللحصول على نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2023 على الطلاب إتباع عدة خطوات هي.

-الضغط على الرابط

-اختيار المرحلة التعليمية

-كتابة الاسم رباعيا

-كتابة رقم الجلوس

-لتظهر النتيجة واسم الطالب واسم المعهد الديني والإدارة التعليمية وترتيب الطالب على المحافظة والمنطقة التعليمية.

طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية

وأدى امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج 13لهذا العام ألف طالب وطالبة داخل 179 لجنة امتحانية و12500 طالب وطالبة، فى 95 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة للشهادة الإعدادية.