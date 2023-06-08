«أزهرية سوهاج»: لا شكاوى من الامتحانات في الأسبوع الأول

انتهى الأسبوع الأول من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج اليوم بدون شكوى وفى هدوء تام حيث لم تتلقى غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج أي شكوى طوال الأسبوع وفقا لتصريح الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لـ«الوطن».

امتحان البلاغة بالثانوية الأزهرية دون شكوى

وأوضح أحمد حمادي أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج أدوا الامتحانات اليوم الخميس بمختلف المعاهد الأزهرية الثانوية للفتيات والبنين بالقسم الأدبي امتحان مادة البلاغة وسط حالة من الهدوء الشديد وعدم الشكاوى من الامتحانات، مؤكدا أنها جاءت بمستوى الطالب المتوسط، ووفقا لمعايير الإدارة الأزهرية، التي يراعى بها مصلحة الطالب.

53 لجنة امتحانات بالثانوية الأزهرية بسوهاج

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، السبت الماضي الموافق 3 يونيو داخل 53 لجنة للقسمين العلمي والأدبي بمجموع 17 ألف طالب وطالبة بالمعاهد الأزهرية المختلفة للفتيات والبنين، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة وعقد غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات ورصد أي شكاوى أو تجاوزات، حيث وضعت المنطقة عدة إجراءات لمنع الغش وكشف طرقة المتعددة لمحاسبة المتسببين به.