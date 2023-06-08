«أزهرية سوهاج»: لا شكاوى من الامتحانات في الأسبوع الأول
كتب:
شيماء دراز
04:58 م | الخميس 08 يونيو 2023
امتحانات الثانوية الازهرية بسوهاج
انتهى الأسبوع الأول من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج اليوم بدون شكوى وفى هدوء تام حيث لم تتلقى غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج أي شكوى طوال الأسبوع وفقا لتصريح الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لـ«الوطن».
امتحان البلاغة بالثانوية الأزهرية دون شكوى
وأوضح أحمد حمادي أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج أدوا الامتحانات اليوم الخميس بمختلف المعاهد الأزهرية الثانوية للفتيات والبنين بالقسم الأدبي امتحان مادة البلاغة وسط حالة من الهدوء الشديد وعدم الشكاوى من الامتحانات، مؤكدا أنها جاءت بمستوى الطالب المتوسط، ووفقا لمعايير الإدارة الأزهرية، التي يراعى بها مصلحة الطالب.
53 لجنة امتحانات بالثانوية الأزهرية بسوهاج
وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، السبت الماضي الموافق 3 يونيو داخل 53 لجنة للقسمين العلمي والأدبي بمجموع 17 ألف طالب وطالبة بالمعاهد الأزهرية المختلفة للفتيات والبنين، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة وعقد غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات ورصد أي شكاوى أو تجاوزات، حيث وضعت المنطقة عدة إجراءات لمنع الغش وكشف طرقة المتعددة لمحاسبة المتسببين به.