تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. «الوطنية للتدريب» و«حياة كريمة» تتبنيان الأولى على إعدادية كفر الشيخ

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتبنى المواهب، والتي كانت أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، أعلن كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيانٍ مشترك تبنيهما للطالبة المتفوقة منة الله عماد، والتي حصلت علي المركز الأول على المرحلة الإعدادية، وذلك علي مستوى محافظة كفر الشيخ.

وتتكفّل كلاً من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في جميع مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة.

يأتي ذلك بناءً علي تكليفات الرئيس بتبني الطالبة تعليميا، نظرًا لظروفها الأسرية الصعبة، ودعما لتفوقها العلمي.