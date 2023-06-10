الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة تفقدية فجر اليوم، لمقر الأكاديمية العسكرية، إذ التقى خلال الجولة بطلبة الكلية الحربية.

وأشار الرئيس إلى أن لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وكل دولة سيكون بها عدم استقرار واضطرابات أهلها يتعرضون للفزع «يا رب نكون أمن وأمان لينا ولأي حد يلجأ إلينا، ويبقى معنا حتى تستقر الأمور، خلال الـ7 أسابيع الماضية وصل من السودان 200 ألف سوداني، لذلك الاستقرار مهم لهم ولنا».

واختتم الرئيس حديثه: «سعيد بوجودي معكم، أتمنى لكم التوفيق، استفيدوا من وقتكم وأنكم في فترة الشباب، استفيدوا وابنوا كل شيء، ربنا يحفظكم ويوفقكم ودايما الأكاديمية تقوم بدور مهم أوي في بناء الدولة المصرية، والأكاديمية تقوم بدور مهم أوي في بناء الدولة المصرية من خلال بناء الإنسان».