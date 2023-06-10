طوارئ في الهند لمواجهة تداعيات إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب

أعلنت السلطات الهندية حالة التأهب في ولايات غوجارات ومهاراشترا وجوا، غرب البلاد، ومناطق ساحلية أخرى، في إطار خطتها لمواجهة تداعيات الإعصار المداري «بيبارجوي»، وذلك بعد أن حذر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار بحر العرب خلال الساعات الـ24 المقبلة.

إعصار «بيبارجوي» يزداد عنفاً

وطالبت السلطات في الهند مسؤولي مناطق الصيد بوقف عمليات الصيد لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب، وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول إعصار «بيبارجوي»، وذلك تزامناً مع تحذيرات من تزايد قوة إعصار بحر العرب.

وأوضحت دائرة الأرصاد الهندية أن إعصار «بيبارجوي» ترافقه عاصفة شديدة جداً، وأشارت إلى أن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومتراً إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة الاقتصادية والمالية مومباي.

وتابعت في بيان لها اليوم، أنه من المرجح جداً أن تزداد قوة إعصار بيبارجوي بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجياً خلال الساعات الـ24 المقبلة

قوة إعصار بيبارجوي

وأكدت أنه تم نشر فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث بولاية غوجارات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بإعصار بيبارجوي، وأزيلت الهياكل غير المستقرة مثل اللافتات، فيما تأهبت إدارة الكهرباء لانقطاع التيار.

على جانب آخر، أسفر إنهيار منجم فى الهند عن مصرع ما لايقل عن 3 أشخاص ويتم العمل فى المنجم بصورة غير قانونية بمنطقة في ولاية جهارخاند شرقي الهند.

وأوضح أبهيشيك كومار ،مسؤول بالشرطة الهندية إنه سيتم معرفة العدد الدقيق للضحايا والمحاصرين والمصابين بعد تحديد مكان الضحايا من قبل عمال الإنقاذ.