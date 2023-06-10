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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح 71% بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
08:32 م | السبت 10 يونيو 2023
الشهادة الإعدادية بسوهاج

الشهادة الإعدادية بسوهاج

اعتمد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة سوهاج التي وصل نسبة النجاح بها للشهادة والإعدادية نسبة النجاح 71% وذلك عقب الانتهاء من مختلف الأعمال الفنية للرصد والتجميع حيث نجع  8432 طالبا وطالبة من أصل 12 ألفا و500 طالب ويؤدى امتحان الدور الثاني 3550 طال وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

ويمكن للطلاب الحصول عليها من الرابط الإلكتروني لإدارة سوهاج الأزهرية للشهادة الإعدادية من هنا بالاسم ورقم الجلوس واختيار المرحلة الإعدادية، وجاري إعلان أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية داخل الإدارات التعليمية المختلفة، وفقا للمعاهد الدينية للفتيات والبنين.

طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية

وقد أدى امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية  بمحافظة سوهاج 13 ألف طالبا وطالبة فى 179 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحانات للدور الأول لهذا العام بلغ 12500 طالبا وطالبة، موزعين على 95 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة فى مختلف الإدارات التعليمية.

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بقلم شيماء دراز