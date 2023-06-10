داعية عبر «قناة الناس»: رد السباب غير جائز.. والقصاص لا يكون إلا في الحدود والديات

استشهد الشيخ محمد عبد الباعث، الداعية الإسلامي، بموقف للصحابي أبي ذر الغفاري مع خادمه وموقف النبي عندما احتكم إليه، للدلالة على أهمية تزكية النفس.

عبد الباعث: موقف للدلالة على أهمية القيم والأخلاق في مجتمع مدينة رسول الله

وأضاف «عبد الباعث» خلال برنامج «آيات بينات» الذي يقدمه على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أهمية القيم والأخلاق في مجتمع مدينة رسول الله يتمثل في قصة سيدنا أبي ذر عندما قال لغلام مملوك له: «يا ابن السوداء»، فذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

تجسيد الأخلاق في رد رسول الله

تابع الداعية الإسلامي: «أتى النبي بأبي ذر قائلاً له.. لم يشأ أن يقول له: عيرته بسواد أمه، فكلمة سواد لم يكررها النبي وما أراد أن يؤلم الغلام بذكر ما آذى شعوره، بل قال له: أعيرته بأمه؟! فانظروا إلى هذه القيمة.. أن يتجنب الإنسان حتى اللفظ الذي قد يثير في أخيه بعض الشجون والأحزان أو يؤلمه نفسيًا أو يكون فيه تعريض».

رد السباب لا يجوز والقصاص لا يكون إلا في الحدود والديات

وأوضح أنَّه ردًا على بعض من يقولون إن القرآن أتاح أن نسب من سبنا ونشتم من شتمنا، قائلاً «كيف يكون ذلك القرآن الذي هو المعين الغض لكل خلق.. يأمرك بأن تسب من سبك؟!»، «قلت له إن القصاص لا يكون إلا في الحدود والديات، أما في حوارم المروءة فلا قصاص، يعني واحد شتمك لا تقل من باب المقاصة اشتمه أو ألعنه أو أسبه كما سبني»، هذا لا يجوز ولكن هذا الشخص الذي أورد هذا الإشكال أو هذه الشبهة ما أوردها إلا لسوء فهمه وتناوله لهذا النص الكريم من سورة النساء «لا يحب الله الجهر من القول إلا من ظلم».