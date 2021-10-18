وزير الأوقاف السوداني: النبي تكامل في القيم الأخلاقية (فيديو)

قال الدكتور نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، إن النبي محمد أسر الناس بأخلاقه وعطفه وحنانه وإنسانيته وأخلاقه التي زكاها الله تعالى في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الله زكى أمته عندما قال «كنتم خير أمة أخرجت للناس»، وزكى النبي في بصره وقال «ما زاغ البصر وما طغى»، وزكاه في قلبه وحياته.

النبي تكامل في القيم الأخلاقية

وأضاف وزير الأوقاف السوداني خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، والمُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن النبي تكامل في القيم الأخلاقية، وبالتالي فإن المسلمين عندما يحتفلون بمولده، فإنه لا يكون احتفالًا طبيعيًا به مظاهر الفرح، ولكن يجب عليهم أخذ العبر والعظات واستلهام هذه الدروس التي قدمها النبي في تقريره وأقواله وأفعاله وصفاته.

يجب أن نستلهم قيم النبي فيما نبحث فيه عن السلام العالمي

وأكد وزير الأوقاف السوداني، «أنه يجب أن نستلهم قيم النبي فيما نبحث فيه عن السلام العالمي، فالنبي هاجر من مكة إلى المدينة أسس المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج، وأصدر وثيقة المدينة التي لم يكن التدين أساسها الأول، وإنما على أساس المواطنة وفيها أكثر من 50 مادة، من بينهم أكثر من 25 مادة تتحدث عن غير المسلمين، وبالتالي فإن النبي أرسى في تأسيسه للدولة أدب السلام والتعايش وقبول الأخر، فقد قبل اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وكان جاره يهودي ومات ودرعه مرهون ليهودي».

نحن أكثر حوجة إلى الرحمة فيما بيننا والعفو والتسامح

وأشار وزير الأوقاف السوداني، إلى أننا أكثر حوجة إلى الرحمة فيما بيننا والعفو والتسامح، وهذه هي الرسائل النبيلة التي يجب أن نعيش عليها، فالصور الذي رسمها كثيرة والمجال لا يتسع لذكرها، ومن هذه المواقف أن النبي عفى عن 100 ألف أسير وصعد على المنبر ووجه حديثه لقبيلة قريش الذي طردته، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهو مطأطئ الرأس بالرغم من قوته وخضوعهم له.