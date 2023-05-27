جمال الكشكي: التعليم من أهم الملفات المدرجة ضمن الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ التعليم من أهم الملفات المدرجة ضمن مناقشات المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

ملف التعليم مهم

وأضاف «الكشكي»، في مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «ملف التعليم مهم للغاية لأنه ربما يقطع مسافات طويلة جدا في حل مشكلات داخل كل بيت مصر، وستكون له اختصاصات حسب القانون ويناقشها المجلس».

الحوار الوطني ليس بديلا للمؤسسات

وتابع أن مجلس الأمناء يحرص بشدة على مناقشة هذا الملف، وهناك حالة رضا كبيرة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار الوطني، وفي 17 مارس كانت هناك استجابة سريعة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات.

واستطرد: «الحوار الوطني ليس بديلا لأي مؤسسة في الدولة مثل مجلسي النواب أو الشيوخ، لكنه مجرد مجلس تفكير ومنصة تصيغ من خلال خبراء ومتخصصين في المجتمع أفكارا تكون في شكل مخرجات ونتائج».

وشدد على أن الحوار الوطني يجمع بين كل الألوان السياسية وأطياف المجتمع، إذ يشارك فيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وولي الأمر والشباب الذي لديه متطلبات في التعليم.