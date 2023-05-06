جمال الكشكي: الحوار الوطني بداية مكاسب الجمهورية الجديدة «فيديو»

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى عقد ما يزيد عن 23 جلسة لمجلس الأمناء عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني في 26 إبريل 2022، وهي تجربة مهمة جدا تحتاجها مصرُ في هذا التوقيت.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أمنية الخولي عبر قناة «اكسترا لايف»، أنّ الحوار الوطني هو الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث، ولم يحدث من قبل، إذ كانت هناك تجارب لكن معظمها كان هشا.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «بالنسبة إلى أعضاء مجلس الأمناء فقد جرى اختيارهم من مختلف الألوان والأطياف السياسية التقوا على مائدة واحدة وتناقشوا واختلفوا وتبادلوا وجهات النظر من أقصى اليمين لأقصى الوسط ثم يحدث التوافق، وهو ما يعبر عن بداية المكاسب السياسية لهذا المجتمع والدولة المصرية والجمهورية الجديدة، فنحن أمام اختلافات تلتقي على طاولة التفاوض والنقاش، وتصل في النهاية إلى اتفاق وتنطلق من أرضية وطنية، وهو ما لم يكن موجودا من قبل».