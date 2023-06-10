اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «30 يونيو» كارت أحمر من الشعب لـ«الإرهابية»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي: نسعى لتخفيف آثار الأزمة العالمية على مصر

الرئيس لطلبة «الحربية»: حاولنا خلق تجمّعات أفريقية من خلال «الكوميسا» لزيادة التعاون والتبادل التجاري.. ومهتمون باستقرار الأوضاع في السودان

الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو».. كارت أحمر من الشعب لـ«الإرهابية»

أسرة «جهاد»: الوضع كان كارثيا لا يمكن الصبر عليه.. ومُدرّسة: شاركت لإيمانى بدور المرأة في صنع القرار

طبيب: كان لازم أنزل عشان خاطر بلدنا.. ومهندس: خرجت للحفاظ على مصر واستردادها من حكم الإخوان

محاسب: إعلان انتهاء استبداد الجماعة كان انتصارا كبيرا في يوم لا يُنسى

وشاب: مصر قطعت أشواطاً كثيرة على طريق التقدم والازدهار منذ الإطاحة بها

الحوار الوطني.. الجلسات تناقش «تداول المعلومات والتمثيل النيابي»

ماراثون الثانوية.. إجراءات أسهل وضغوط أقل

الامتحانات تنطلق غدا.. ولجنة لمراجعة الأسئلة والإجابة.. والتصحيح «إلكترو-ورقى»

رحلة الأسئلة: تبدأ بإجراءات مشدّدة منذ طبعها حتى وصولها إلى الطلاب.. ومصدر: تعيين واضعيها من المشهود لهم بالأمانة والكفاءة ولا يكون لهم أقارب في الثانوية

خبراء التربية للطلاب: ركزوا على نماذج الوزارة.. وتدرّبوا على الحل وقاطعوا «السوشيال ميديا»

ولا تتركوا اللجان قبل انتهاء الوقت

وزير التعليم يتعهد: الامتحانات هذا العام بلا «غش أو شغب أو هواتف محمولة».. ومفيش لجان «أولاد أكابر»

«حرية تداول المعلومات».. استحقاق دستورى طال انتظاره وتوافُق على تحويله إلى تشريع

«التموين»: تدشين أكبر مشروع قومي لتخزين المنتجات الغذائية

«المصيلحي»: سيعزز من زيادة المخزون السلعي طوال العام

الصفحة الثانية

ثـورة شعب

الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو».. «كارت أحمر» من الشعب لـ«الإرهابية»

أسرة تروي ذكرياتها مع الثورة: الوضع كان كارثيا والجيش وقف معنا.. وأسقطنا جماعة مُخربة.. وطالبنا «السيسي» بالترشح للرئاسة

الأب: عشنا معاناة طويلة من تنظيم اتخذ من الإسلام عباءة يتخفَّى وراءها.. والأم: الأوضاع كانت صعبة وقاسية بما لا يمكن الصبر عليه أو تحمله

ربة منزل: فوضنا «السيسي» لمواجهة الإرهاب.. وبكينا بعد «بيان 3 يوليو»

شاب ثلاثيني: أناشد الشعب ألا ينسى ثورته ويستكمل ما بدأه ويثق في حكمة وقوة قيادته

«منى» عانت من انقطاع الكهرباء والخدمات الأخرى في ظل وجود رئيس كل همه جماعته

«إبراهيم»: مصر قطعت أشواطا كثيرة على طريق التقدم منذ الإطاحة بـ«الإرهابية»

الصفحة الثالثة

طبيب سافر من أسيوط إلى التحرير: كان لازم أنزل وأشارك علشان خاطر بلدنا

«إسلام»: عشت أياما في الثورة لا تُنسى.. وعرفنا وقتها أن الجيش سند حقيقي للمصريين

مهندس: خرجت مع الملايين للحفاظ على مصر واستردادها من حكم تنظيم إرهابي

«ناجي»: شاركت في المظاهرات منذ الإعلان الدستوري الذي أعلنه «مرسي»

«صيدلي»: لم نتحمل الأوضاع المتردية.. و«30 يونيو» أطلقت عملية إصلاح شاملة

«باهر»: سيطرة «الإخوان» على البلد كانت تهديدا للأمن والاستقرار.. وكنا غير مطمئنين على أنفسنا

محاسب: يوم إعلان انتهاء حكم «الإخوان» انتصار كبير

محامٍ: شاركت في الثورة بعزيمة داخلية ورغبة في التغيير

«جوزيف» شارك كمواطن عادي ولم يكن يتبع أي تيار أو اتجاه: «كان لازم أقول لا للإخوان»

«باسم» لم تمنعه طلقات الرصاص: «جميع فئات الشعب شاركت في الحدث العظيم»

مُدرِّسة: حمّست أصدقائي وشجّعتهم على النزول إلى «الاتحادية» لإيماني بدور المرأة في صنع القرار

«داليا»: رفعنا الأعلام وردّدنا الأغاني.. وشعرت بالفخر عندما أطلق علينا «السيسي» لقب «عظيمات مصر»

الصفحة الرابعة

الأسبوع الثالث يبدأ اليوم بعقد 4 جلسات في المحور السياسي

مناقشة «التمثيل النيابي وحرية المعلومات».. وتأجيل العمل الأهلي

الأحزاب: إصدار قانون المجالس المحلية ضروري لإحكام الرقابة على المحليات وحل مشكلات المواطنين.. و«الوفد»: يجب أن يحقق مشاركة شعبية واسعة

1260 مشاركا في الجلسات خلال الأسبوعين الماضيين.. وعدد ساعات انعقاد تجاوز الـ26 ساعة

المحور السياسي سيناقش عدة قضايا منها «إصدار قانون المجالس المحلية»

«النواب والشيوخ».. شرط تفرُّغ الأعضاء.. ومطالب بزيادة المقاعد

وكيل «صناعة الشيوخ»: زيادة أعضاء المجلسين ليتناسب مع معايير البرلمان الدولي والدستور المصري والزيادة السكانية

«تداول المعلومات».. استحقاق دستوري تم التوافُق على تحويله لـ«تشريع»

عضو «حقوق الإنسان»: إتاحة الحصول على المعلومات وتداولها بمصداقية ودقة من المطالب المُلحة حقوقيا واقتصاديا وصدور القانون يسهم في رفع مستوى الرضا العام لدى المواطنين.. ويدعم البحث العلمي والتقني في المجتمع

الصفحة الخامسة

7 مليارات جنيه من «الأهلى» لمؤسسات التمويل متناهي الصغر

تشكيل لجنة للشمول المالي لإتاحة الوصول لفئات جديدة

رئيس اتحاد بنوك مصر: 147% نموا في معدلات الشمول بمصر خلال آخر 7 سنوات.. و18.3 مليون سيدة يمتلكن حسابا مصرفيا

«أبوالفتوح»: نستهدف الوصول إلى جميع شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية

بنك مصر يستحوذ على 6 جوائز من «ذا يوروبيان» و«ذا جلوبال إيكونوميكس»

فرع جديد للبنك الزراعي المصري بمدينة السويس

المصرف المتحد يعلن الفائزين في مسابقة رمضان 2023

انعقاد قمة صوت مصر بحضور دولي واسع في سبتمبر 2023

الصفحة السادسة

ماراثـون «الثانويـة» إجراءات أسهل.. وضغوط أقل

رحلة الأسئلة: تبدأ بإجراءات مشددة منذ طبعها حتى وصولها إلى الطلاب

مصدر: تعيين واضعي الأسئلة من المشهود لهم بالأمانة والكفاءة والنزاهة ولا يكون لهم أقارب في الثانوية.. ولا يمكن لأي مسؤول أن يعرف شيئا عنها مثل الطلاب

تقنية «الفيديو» وعصا «التعليم» في مواجهة وسائل الغش الإلكترونية الحديثة

«مسعد»: أساليب الغش فاقت الحدود.. و«نضارة نظر» مزودة بكاميرا ومتصلة بالإنترنت أحدث الابتكارات.. و«شوقي»: منع عقد الامتحانات في المدارس غير المؤهلة

الصفحة السابعة

رضا حجازي: تغطية لجان الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي محاولات للغش.. واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش

وزير التعليم يتعهد: الامتحانات هذا العام بلا «غش أو شغب»

ومفيش لجان «أولاد أكابر».. ودخول الهواتف إلى اللجان ممنوع

«البابل شيت» يتم تصحيحه إلكترونيا.. وعلى الطلاب الالتزام بالتعليمات المعلن اتباعها في ورق الإجابة

روشتة لمحاصرة «البُعبع»: تدرّبوا على حل الامتحانات.. وقاطعوا «السوشيال ميديا»

«إيلاريا»: الابتعاد عن قراءة أي معلومة إضافية.. وظلّلوا أولاً بالقلم الرصاص لحين التأكد من الإجابة الصحيحة.. ولا تراجعوا بعد أي امتحان

«ميرفت»: ركزوا على النماذج التي أتاحتها الوزارة.. وعدم التشتّت مع أكثر من معلم لزيادة التحصيل.. والابتعاد عن أى توتر عصبي

«عبدالرشيد»: لا تتركوا اللجان قبل انتهاء الوقت ولو أنجزتم الأسئلة.. وراجعوا الإجابات

الصفحة الثامنة

اللقب يا أبطال.. الأهلي في مواجهة الوداد لتفادي سيناريو النسخة الماضية

«الشناوي» يعود لعرين «الأحمر».. والغيابات تضرب بطل المغرب