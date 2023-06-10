أول تعليق من كولر عقب وصول الأهلي المغرب لملاقاة الوداد

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الأهلي والوداد: «أتمني خوض مواجهة الوداد في أجواء عادلة وتابعة لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم وأن يكون التحكيم عادلًا»

وبسؤاله عن اللعب وسط 70 ألف مشجع للوداد، أجاب: «الجمهور يجلس لمشاهدة المباراة ومن الممكن يصدر منه بعض الأصوات العالية لكن لن يشارك في المباراة، هي مباراة كرة قدم في النهاية والوداد لديهم أخطاء ارتكبوها في الذهاب سنعمل على نقاط الضعف».

وتطرق كولر عن الإصابات وأخطاء بعض لاعبي الأهلي في لقاء الذهاب: «جميع الفرق في العالم لديها إصابات واللاعبون من الوارد أن يرتكبوا أخطاء وإذا أخطأ لاعب في الأهلي فالوداد لديهم لاعبين اخطأوا في الهدفين».

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