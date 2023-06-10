مشروعات تطوير منظومة المواني البحرية.. إنشاء محطات جديدة وحواجز أمواج 

مشروعات عديدة ومتنوعة عملت عليها الدولة المصرية مُمثلة في وزارة النقل، لتطوير المواني البحرية، سواء بإنشاء محطات جديدة بأطوال أرصفة تستوعب أكبر السفن العالمية، أو إنشاء أرصفة الأخشاب والغلال وحواجز الأمواج، ومن أبرز هذه المشروعات محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض في فبراير 2023، حيث توالي استقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية، وتم إنشاؤها برأس مال مصري 100% والتي يعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 90% وتوفر المحطة حوالي 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة للقيام بأعمال استقبال السفن وأعمال تفريغ الحاويات باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ونقل الحاويات بالمقطورات الساحات التداول.

تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ أكثر من نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات - بضائع عامة - سيارات»، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت على أرصفة المحطة بأطوال تصل إلى 2530 متر ما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

رصيف الأخشاب والغلال «85/3»

ثاني مشروعات تطوير منظومة المواني البحرية، وفق تقرير رسمي، رصيف الأخشاب والغلال «85/3» بميناء الإسكندرية لتداول الأخشاب والغلال بقيمة تعاقدية 452 مليون جنيه ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من 5 مليون طن سنويا، ويتكون المشروع من أرصفة بطول 433م بعمق يصل إلى 15.5م وبمساحة أرضية تبلغ 35 ألف م2.

إنشاء كباري هويس المالح

ضمن مشروعات تطوير منظومة المواني البحرية، إنشاء كباري هويس المالح ويهدف المشروع إلى زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بارتفاع عدد 2 رصة بدلاً من رصة واحدة وكذا سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد، ويتضمن المشروع إنشاء عدد 2 كوبري سيارات علوي بطول 210 متر لكل كوبري يسمح بالمرور في الاتجاهين، وإنشاء كوبري سكة حديد بطول 48 متر يسمح بالمرور في الاتجاهين.

مشروع حواجز الأمواج بميناء دمياط

أيضاً تشمل المشروعات، مشروع حواجز الأمواج بميناء دمياط بإنشاء حاجز أمواج عربي جديد بطول 4345 متر وإنشاء امتداد لحاجز الأمواج الشرقي بطول 1565 متر، ويهدف المشروع إلى خفض نفقات الصيانة السنوية الناتجة عن الإطماء بالممر الملاحي وحوض الدوران البالغة 300 مليون جنيه بتقليل معدلات الإطماء بنسبة تصل إلى 90% وكذا إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 خلف الحاجز الغربي.

كما تشتمل المشروعات على مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف، ففي إطار تنفيذ الممرات اللوجستية المتكاملة وأهمية دور المواني الجافة والمناطق اللوجستية بها قامت الدولة بإنشاء ميناء أكتوبر الجاف والذي حصل على جائزة «I Global» كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم تنفيذ المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، وتم تشغيله تجريبيا بداية من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي، ويقع الميناء في قلب المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان بالاضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة 300 فدان، وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوي للميناء 720 حاوية / يوم والسعة التخزينية 260 ألف حاوية مكافئة سنوياً، وبلغ حجم العمالة المباشرة 5000 عامل بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة ويرتبط الميناء بشبكة سكة حديد مصر من خلال وصلة «المناشي - 6 أكتوبر» التي تربط الميناء بخط «إمبابة المناشي/ الاتحاد الإسكندرية».

مشروع تطوير ميناء السلوم البري

وفي النهائية تتضمن المشروعات، مشروع تطوير ميناء السلوم البري، فمع نوع آخر من المواني ولكنه من المواني البرية فقد تم الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدان والذي يعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر، حيث تم إنشاء وتطوير عدد 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء وتحديث وسائل التأمين به باستخدام النظم والمعدات الحديثة وإنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدان بالإضافة إلى منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدان ومما يساهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة من خلال تقليل زمن عبور السفن والإفراج عن البضائع.