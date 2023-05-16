تداول 178 ألف طن بضائع عبر 68 سفينة خلال يومين في ميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، نشاطا ملحوظا، إذ جرى وصول ومغادرة عدد 68 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 36 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول 178 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة تداول الحاويات بدورها شهدت نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 2370 حاوية مكافئة، كما تم تداول 178 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

تعليمات رئيس ميناء الإسكندرية

وأضاف «بريقع» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة قد وجه بضرورة متابعة الرصدات الجومائية؛ لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.