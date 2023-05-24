تداول 147 ألف طن بضائع عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، نشاطًا كبيرًا، حيث جرى دخول وخروج عدد 32 سفينة في يوم واحد إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 42 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول 1415 حاوية مكافئة

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية اليوم، فإن حركة تداول الحاويات شهدت بدورها نشاطًا كبيرًا خلال 24 ساعة، إذ جرى تداول 1415 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، حيث شكلت الحاويات الصادرة 41.7 % تقريبًا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 590 حاوية، بينما تم ورود 825 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد جرى تداول 147 ألف طن تقريبًا، خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

تعليمات ميناء الإسكندرية

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بصوره كافة.