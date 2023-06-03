كل ما تود معرفته عن مشروعات تطوير ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

تبذل الدولة جهوداً كبيرة في تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، في إطار خطتها لتطوير الموانئ المصرية، سواء بإنشاء أرصفة جديدة بأعماق وأطوال مختلفة تسع مختلف السفن، لجعل مصر مركزاً مهماً للتجارة العالمية واللوجيستيات، فضلاً عن إنشاء وتشكيل خطوط ملاحية جديد.

أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري تشمل تطوير الموانئ وجذب مشغلين وخطوط ملاحية عالمية وزيادة طاقة التداول وتقليل زمن الإفراج الجمركي والذي سيتم من خلال إنشاء وتطوير وصيانة كل الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء أسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أنه يتم حاليا استهداف تطوير أرصفة الموانئ لتصل حركة التداول إلى 400 مليون طن بدلاً من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى العمل على جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج.

إنشاء محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية

وأوضح أستاذ الطرق والنقل، أن تطوير الموانئ وعلى رأسها ميناء الإسكندرية سيساهم في تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، وذلك بإنشاء محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث إنّه بعد التطوير الذي شهده الميناء ستزداد أهميته الاستراتيجية، خاصة مع وجود حاجز الأمواج خارج الميناء، علاوة على بناء ميناء المكس الذي سيربط بين ميناء الإسكندرية القديم، وميناء الدخيلة، والذي سيصبح فيما بعد ميناء الإسكندرية الكبير.

ثلاثة مشروعات كبرى تعمل عليهم الدولة، حالياً في ميناء الدخيلة، أولها مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100، ثم مشروع إنشاء محور السخنة- الدخيلة اللوجيستي، وأخيراً مشروع إنشاء محطة الصب الجاف، والتي حددت تفاصيلها وزارة النقل في تقرير لها وترصده «الوطن».

مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100

- سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف «هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC».

- يتم إنشاء رصيف بطول 1680 مترا وعمق 18 مترا.

- المساحة تقترب من 1.3 مليون متر مربع تقريباً.

- تصل الطاقة الاستعابية إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنوياً.

- تسمح محطة الحاويات باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

- سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

- يأتي الهدف الأساسي هو زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع.

مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي

- يتم تنفيذ المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- المشروع هو محور لوجيستي متكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

- المشروع يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف

- يتم إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 15 مترا.

- يوجد ظهير خلفي للمحطة 300 ألف متر مربع.

- رصيف المحطة قادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترا.

- من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن إضافة / السنة.