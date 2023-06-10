اعتماد نتيجة الإعدادية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية بنسبة نجاح 79%

اعتمد الدكتور أحمد بيومي مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية مساء اليوم السبت عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية بنسبة نجاح 79% بالتزامن مع إعلان النتائج في جميع محافظات الجمهورية خلال الساعات القليلة الماضية.

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية فإن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية جاءت بنسبة نجاح 79% بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح في جميع المعاهد.

وقال الدكتور أحمد بيومي أن عدد المتقدمين للامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية هذا العلم بلغ 1948 طالب وطالبة بينهم طالب واحد كفيف، نجح منهم 1525 طالب وطالب وعدد من لهم حق دخول الدور الثاني 423 طالب وطالبة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية

وأصدرت منطقة الإسماعيلية الأزهرية بيان تضمن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية وهم بالترتيب كلا من

1- محمد إبراهيم محمد عبد السلام من معهد ال نوح الأزهري بنسبة نجاح 99.6 بمجموع درجات 488 درجة.

2- الطالب معاذ عمر حسن سلامة من معهد التل الكبير بنسبة 99.4 بمجموع درجات 487 درجة.

3- ملك أشرف عبد العزيز احمد من معهد نور الإسلام الإعدادي الأزهري بمجموع درجات 487 درجة بنسبة 99.4.

4- عبد الله احمد رمضان حسيني من معهد التل الكبير الأزهري بنسبة 99.5 بمجموع درجات 486 درجة.

5- الطالب عمر بشير عبد الحميد إدريس من معهد ال نوح النموذجي بنسبة 98.8% بمجموع 484.5 درجة.