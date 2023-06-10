أعلنت منطقة الإسماعيلية الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية مساء اليوم السبت بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح في كافة الكنترولات المختلفة في الإدارات بمراكز ومدن المحافظة خلال الأيام الماضية.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية

وأعلن الدكتور أحمد بيومي مدير منطقة الإسماعيلية عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية.

الطالبة عائشة عبد الحي محمد حسن من معهد ال سهمود النموذجي بنسبة نجاح بلغت 99.4% وإجمالي درجات 546.5 درجة.

فيما حصل على المركز الثاني مالك أحمد فوزي من معهد ال نوح بنسبة 99.3 بمجموع درجات 546 درجة.

فيما حصل على المركز الثالث الطالبة فاطمة محمد محمود من معهد الشيخ زايد بنسبة 99.2 بمجموع درجات 545.5.

حصل على المركز الثالث مكرر الطالب هنانس سلامة سليمان من معهد ال نوح بنسبة 99.2 بمجموع درجات 545.5.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية

حصل على المركز الخامس ضمن أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية الطالبة روان إبراهيم محمد محمد من معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي بنسبة 99.1% بمجموع درجات 545.

فيما حصل علي المركز الخامس مكرر الطالب محمود وليد محمد مرسي من معهد ال نوح بنسبة 99.1% بمجموع درجات 545 درجة.

وحصل على المركز السابع في أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية الطالب عمر محمود رمضان من معهد التل الكبير بنسبة 99% بمجموع درجات 544.5 درجة.

وحصلت على المركز الثامن الطالبة ريماس محمد عبد العال من معهد التل الكبير بنسبة 98.9% بمجموع درجات 544 درجة.

وحصل على المركز الثامن مكرر عبد المنان محمد آية الله إسماعيل بنسبة 98.9% بمجموع درجات 544 درجة.

فيما حصل على المركز التاسع الطالبة ريماس أحمد العوضي سليم من معهد فتيات عمر بن عبد العزيز 98.8 بمجموع درجات 543.5.