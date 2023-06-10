أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ محمد خميس، عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة الإسكندرية وذلك بعدما ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية 2023 بنسبة نجاح بلغت 73% من المتقدمين للامتحانات هذا العام، وحصد الأول على 99.27% بينما حصد العاشر على 98.55%.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة الإسكندرية

وتقدم «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة الإسكندرية وفقا للإعلان الرسمي من قبل منطقة الإسكندرية الأزهرية وجاء كالتالي:

- الأول على علاء عبد الشهيد من معهد معهد سموحة بمجموع 99.27%.

- الثاني عمر أحمد يوسف من معهد سموحة بـ99.09%

- الثالث خالد محمود عبدالقادر من معهد الإمام الحسين بـ99%

- الرابع عمر احمد محمد من معهد عمر الفاروق النموذجي بـ98.91%

- الخامس خديجة محمد احمد من معهد أبو العباس بـ98.83%

- الخامس مكرر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، من معهد براعم طيبة عربي بـ98.83%

- السابع رقية محمد إبراهيم من معهد معهد كردى عبد الفتاح بـ98.64%

- السابع مكرر ريتاج عاطف مصطفى من معهد محمد الفاتح بـ98.64% و

- السابع مكرر ريتاج على عاطف من معهد مجمع محرم النموذجي بـ98.64%

- العاشر فريدة أحمد عبدالله من معهد محمد مصطفى جاد بـ98.55%

- العاشر مكرر ملك محمد عبدالفتاح من معهد محرم النموذجي بـ98.55%

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية 2023

وبحسب المنطقة الأزهرية بالإسكندرية فإنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 من خلال الدخول على الرابط المخصص لإعلان النتيجة على بوابة الأزهر.