خالد عبد العزيز: الحوار الوطني ناقش أفكارا جديدة بشأن التعليم والمدارس 

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن جلسة التعليم ما قبل الجامعي تناولت المشاكل التى يعاني منها وأهمها عدد المدرسين والمناهج وكثافة الطلاب داخل الفصول، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء أكد أن الحوار لا يهدف لتشخيص المشاكل التى هي معروفة بالفعل بل يعمل على وضع الحلول المقرونة بالموازنة وقابلة للتنفيذ.

المحور الاقتصادي

وأوضح «عبد العزيز» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر قناتي «إكسترا نيوز وإكسترا لايف»، أنه لابد أن يكون هناك ارتباط بالمحور الاقتصادي في جميع المحاور للتأكد من وجود ميزانية كافية لتنفيذ المقترحات، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس كانت واضحة بشأن أولويات العمل الوطني.

المحافظات المزدحمة بالكثافة السكانية

وأشار مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى أن هناك العديد من الأفكار الجديدة التي طرحها الناس وتقوم اللجان المتخصصة بتقييمها، وهناك حديث بأنه لا توجد أراضي لإقامة مدارس داخل المحافظات المزدحمة بالكثافة السكانية، وتم رصد أراضي للأوقاف وغيرها يتم النقاش حولها لاستغلال المباني بأفضل شكل ممكن.