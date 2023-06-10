طلعت عبد القوي: حضرت 24 جلسة من الحوار الوطني ناقشت جميعها قضايا مهمة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه حضر 24 جلسة بشكل متواصل في الحوار الوطني، تم مناقشة عدد من القضايا المهمة فيها، فبالنسبة للمحور السياسي تناولنا قضايا في غاية الأهمية، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخابات مجلس النواب.

الدستور المصري أباح أن يكون هناك نظام انتخابي يحدده القانون

وأضاف «عبد القوي»، خلال حواره في برنامج «الحوار الوطني»، الذي يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تلك الموضوعات والقضايا كان بها جدل شديد ورؤى متعددة، فهناك من يدعو إلى القائمة النسبية أو المطلقة، أو من يدعو للنظام الفردي، مؤكدًا أن الدستور المصري أباح أن يكون هناك نظام انتخابي يحدده القانون.

نرغب في الوصول إلى النظام الأقرب للمثالية في الانتخابات

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «سواء القائمة المطلقة أو النسبية أو فردي أو مختلط، ده موضوع نقاشات كبير، وتم تشكيل مجموعة عمل صغيرة على أساس انه يسأل الرأي والرأي الاخر عشان الكل يقول رأية، حتى نصل لنظام الاقرب للمثالية في النظام الانتخابي وحسمة من اهم الموضوعات».