شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت اعتماد نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية بنسبة نجاح 80% بعد انتهاء إعلان أسماء الطلبة الأوائل في الشهادة منذ قليل وإعلانها في كافة محافظات الجمهورية فور اعتمادها من الشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية.. نسبة النجاح 80%

وقال الدكتور أحمد بيومي مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» مساء اليوم السبت، أن نسبة النجاح في نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية بلغت 80%، مشيرًا إلى أنه تم التقدم للامتحانات 2329 طالبا وطالبة نجح بينهم 1864، ومن لهم حق دخول الدور الثاني 465 آخرين.

وأضاف «بيومي» أن امتحانات الشهادة الابتدائية سادها الهدوء بين الطلاب والطالبات في كافة المعاهد الأزهرية في نطاق مدينة الإسماعيلية ومراكز فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب والنبي الكبير وأبوصوير والفصاصين.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لمنطقة الإسماعيلية للإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في الإسماعيلية فإنها جاء بالترتيب كالاتي

1- عائشة عبد الحي محمد حسن من معهد ال سهمود النموذجي بنسبة نجاح بلغت 99.4% وإجمالي درجات 546.5 درجة.

2- مالك أحمد فوزي من معهد ال نوح بنسبة 99.3 بمجموع درجات 546 درجة.

3 - فاطمة محمد محمود من معهد الشيخ زايد بنسبة 99.2 بمجموع درجات 545.5.

4- هنانس سلامة سليمان من معهد ال نوح بنسبة 99.2 بمجموع درجات 545.5.

5- روان إبراهيم محمد محمد من معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي بنسبة 99.1% بمجموع درجات 545.

6- الخامس مكرر الطالب محمود وليد محمد مرسي من معهد ال نوح بنسبة 99.1% بمجموع درجات 545 درجة.