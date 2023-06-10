أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة كفر الشيخ، بعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية رسمياً، اليوم السبت.

تقدم «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة كفر الشيخ وفقاً للإعلان الرسمي من قبل منطقة كفر الشيخ الأزهرية وجاء كالتالي:

أولاً: أوائل الطلاب المبصرون

- سجي محمد محمود علي حجازي، بمعهد شباس الملح الابتدائي الأزهري، «الأول» بنسبة 99.5%.

- أحمد إيهاب محمد عبد الكريم، بمعهد البياض الابتدائي الأزهري، «الثاني» بنسبة 99.2%.

- آدم محمد فتحي فكري كامل، بمعهد كفر السودان الابتدائي الأزهري، «الثالث» بنسبة 99.1%.

- الزهراء محمود محمد محمد، بمعهد عمر بن الخطاب الابتدائي الأزهري، «الثالث مكرر» بنسبة 99.1%.

- خديجة محمد أبو المجد محمد، بمعهد بيلا الابتدائي الأزهري، «الثالث مكرر» بنسبة 99.1%.

- عبد الرحمن توفيق عبده محمد، بمعهد الرياض الابتدائي الأزهري، «الرابع» بنسبة 99.0%.

- أروي السيد بسيوني عبد الستار، بمعهد الطوال الابتدائي الأزهري، «الخامس» بنسبة 98.7.

- أمل محمد سعد عبد الفتاح، بمعهد المنشأة الصغري الابتدائي الأزهري، «الخامس مكرر» بنسبة 98.7.

- إيثار ياسر محمد سعد، بمعهد القرية 61 الابتدائي الأزهري، «الخامس مكرر» بنسبة 98.7.

- رودينا إبراهيم عبد الحميد علي، بمعهد كفر الطايفة الابتدائي الأزهري، «الخامس مكرر» بنسبة 98.7.

ثانياً: أوائل الطلاب المكفوفون

- محمد خيري عبد الحميد عبد الصمد، بمعهد بلطيم الابتدائي الأزهري، «الأول» بنسبة 100.0%.

- مصطفى إبراهيم عبد الفتاح عطية، بمعهد سيدي سالم الابتدائي الأزهري، «الثاني» بنسبة 94.3%.

- نور حامد محمد فهمي، بمعهد بطيطة الابتدائي الأزهري، «الثالث» بنسبة 92.4%.

- نادر طارق فرحات علي، بمعهد سنهور المدينة الجديد الابتدائي الأزهري، «الرابع» بنسبة 84.0%.

- هند هاني محمد عبد العزيز محمد، بمعهد العجوزين الجديد الابتدائي الأزهري، «الخامس» بنسبة 79.3%.

رئيس منطقة كفر الشيخ يهنئ أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية ،عن العام الحالي 2022 - 2023، الدور الأول، عقب إعلان نتيجة وأسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.