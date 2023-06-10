اعتمد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 محافظة سوهاج، حيث تركز الطلاب الأوائل في مراكز سوهاج وطهطا والمراغة والبلينا و3 طلاب آخرين بكل من سوهاج والمراغة وطهطا وطالبة واحدة بالبلينا.

حصدت 7 فتيات 7 مراكز من أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 محافظة سوهاج بينما حصد الفتية 3 مراكز فقط.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج

وقد حصل الطلاب أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية على 7 مراكز مابين الأول للسابع بينهم 3 مراكز مكررة ليصبح مجموعهم 10 طلاب وإليكم أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 محافظة سوهاج

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في سوهاج

تنشر «الوطن» لمتابعيها أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 محافظة سوهاج والذين كان بيانهم كالتالي

-الزهراء محمد عبد الرحمن خلف من معهد على بن أبي طالب النموذجي بالمركز الأول، بمجموع 99،64%.

-لجين علاء محمد السيد من معهد محمود عنبر النموذجي بإدارة طهطا التعليمية الأول مكرر بمجموع 99،64%.

-أحمد مدحت محمد على، الثاني بمجموع 99،36% من معهد محمود عنبر النموذجي بإدارة طهطا التعليمية.

-مريم عبد العظيم أحمد الزهري، من معهد بهتا بإدارة المراغة التعليمية المركز الثالث بمجموع 98،37%.

-محمد هاني عبد العظيم عبد النعيم من معهد نجع أبو عوض الأزهري بإدارة المراغة التعليمية الرابع بمجموع 98،64%.

-عبد الرحمن الهيثم على من معهد على بن أبي طالب النموذجي بنين بإدارة سوهاج التعليمية الخامس بمجموع 98،55%.

-جنة أحمد حسن أحمد السادس بمجموع 98،45% من معهد السوالم الأزهري بإدارة طهطا التعليمية.

-ملك عباس سالم عباس بالمركز السابع بمجموع 98،18% من معهد السلام بشطورة بإدارة طهطا التعليمية.

-منة الله أشرف على عبد الله المركز السابع مكرر من معهد القرامطة غرب بمجموع 98،18% بادرة سوهاج التعليمية.

-ياسمين حمادة جاد الكريم بمجموع 98،18% السابع مكرر من معهد المنشية الجديدة بإدارة البلينا التعليمية.