الملكة رانيا تحتفل بذكرى زواجها الثلاثين.. استعانت بأغنية لـ أم كلثوم (فيديو)

بعد أيام من احتفالها بزواج نجلها الأمير الحسين ولي العهد الأردني، تحتفل الملكة رانيا العبدالله بذكرى زواجها الثلاثين اليوم، والذي تم فى مثل هذا اليوم العاشر من يونيو عام 1993

وكعادة الملكة رانيا، احتفلت بذكرى زواجها وأهدت الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، مقطع فيديو خاصا يتضمن مختارات من أفضل اللحظات التي جمعتهما سويا على مدار ثلاثين عاما.

الملكة رانيا تنشر فيديو بصوت أم كلثوم

ونشرت الملكة رانيا مقطع الفيديو على صفحتها على موقع إنستجرام وأرفقت الفيديو بصوت كوكب الشرق أم كلثوم «إزاي أوصفلك يا حبيبي إزاي».

وتوجهت الملكة رانيا بمعايدة إلى زوجها الملك عبد الله جاء فيه: «كل يوم يمر يقربنا أكثر، وكل سنة تمضي تؤكد لي كم أنا محظوظة لقضاء حياتي معك، عيد زواج سعيد ملكي».

زفاف ولى العهد الأردني

واحتفل الملك عبد الله ملك الأردن، والملكة رانيا بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على الأميرة رجوة الحسين، في الأول من يونيو الجاري في قصر زهران وهو المكان نفسه الذي عقد فيه قران الملك عبد الله والملكة رانيا، كما ارتدى ولى العهد الأردنى بدلة مستوحاة من البدلة التي ارتداها والده الملك عبد الله في حفل زفافه.

وفى مارس الماضي، احتفل الملك عبد الله والملكة رانيا بزفاف ابنتها الأميرة إيمان من السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وهو رجل أعمال فنزويلي.