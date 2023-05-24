الملكة رانيا تكشف عن وفائها بوعد قطعته لوالد زوجها الراحل الملك حسين

أفصحت الملكة رانيا عن وعد قطعته للملك الراحل الملك حسين وأوفت به بخصوص ولي عهد الأردن الأمير حسين، بحسب ما كشفت عنه المجلة الأمريكية بيبول «People»، قائلة: «بصفتنا أمهات فإن الشيء الوحيد الذي نريده حقًا هو التأكد أن أطفالنا سعداء، ونسأل أنفسنا غالبًا ما إذا كنا قد بذلنا قصارى جهدنا لتربية أطفالنا، وخلال الأيام الأخيرة للمغفور له جلالة الملك الحسين قبل وفاته، وعدته بتربية الحسين بالطريقة التي يريدها أن يربى».

الملكة رانيا: الراحل الملك حسين كان سيفخر بحفيده جندي شجاع

وأضافت الملكة رانيا بحسب ما ذكرت المجلة الأمريكية، أنها تعلم أن والد زوجها الراحل الملك حسين ملك الأردن سيفخر بحفيده اليوم الأمير حسين كرجل وجندي شجاع، وأنه كان يتمنى بالطبع مشاركة فرحة زفاف حفيده مع الشعب الأردني.

أبناء الملكة رانيا

والملكة رانيا وزوجها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، رزقا بولي العهد الأمير حسين البالغ من العمر 28 عاما والأميرة إيمان التي تزوجت حديثا والأميرة سلمى البالغة من العمر 22 عامًا والأمير هاشم البالغ من العمر 18 عامًا، ويعد الأمير حسين هو ملك الأردن المستقبلي بصفته الابن الأكبر للملك عبد الله وهو ما يجعل زوجته رجوة آل سيق ملكة الأردن المستقبلية، بحسب ما ذكرت مجلة بيبول «People» الأمريكية.

ولي عهد الأردن وزوجته رجوة

وذكرت المجلة الأمريكية، أن الأمير حسين التحق بالقوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب، بعد تخرجه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في إنجلترا وجامعة جورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن، وخطيبته رجوة آل سيف هي الابنة الصغرى لرجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، ودرست سابقًا في جامعة سيراكيوز في نيويورك ومعهد الأزياء للتصميم والتجارة في لوس أنجلوس.