الملكة رانيا في حفل حنة رجوة وولي العهد الأردني: «العروس بعيوننا»

على أنغام الأغاني الأردنية الممتزجة بالتراث العربي والحجازي، أقامت الملكة رانيا مساء أمس الاثنين، حفل حنة رجوة وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته السعودية رجوة آل سيفت في مضارب بني هاشم بالعاصمة عمّان، وبحضور عدد من أميرات العائلة الملكية، ونحو 600 سيدة من محافظات الأردن.

حفل حنة رجوة وولي العهد الأردني

ووفق بيان وكالة الأنباء الأردنية، فإن حفل حنة رجوة وولي العهد الأردني الذي أقيم أمس في مقصورة خصصت للاحتفال في الهواء الطلق في مضارب بني هاشم، حيث تم توزيع القهوة العربية، والبخور بين الحضور.

وزفت السعودية رجوة آل سيف، بعد وصول الملكة رانيا وأفراد العائلة الملكية، ومنهم الأميرة إيمان والأميرة سلمى، وقامت بعض السيدات بنثر الورد الجوري على أنغام الأغاني العربية التي كتبت خصيصا للحفل، وغنتها الأردنية نداء شرارة.

وظهرت العروس فستان أبيض مطرز بخيوط ذهبية، ووضعت وشاح أبيض على الرأس، وكانت والدتها في مقدمة المستقبلين للملكة رانيا وأفراد العائلة الملكية.

تفاصيل حفل حنة رجوة وولي العهد الأردني

وأحيت فرقة حليم للموسيقي، الحفل الذي بدأت تحضيراته منذ نحو 6 أسابيع، حيث عزفت مقطوعات من روح الشرق والتراث العربي بالآلات الوترية، وشارك في الغناء الفناتين ديانا كرزون وزين عوض بصحبة فرقتين نسائيتين للتراث الشعبي.

وبعد العشاء، رحبت الملكة رانيا بالضيوف، بكلمة مؤثرة، قائلة: «أخيرا صار عندي كنّة.. رجوة هي رجائي إلى الله للأمير حسين، بتعرفوا البنت من أمها وأم فيصل جوهرة.. فيه أحلى من هالعروس.. رجوة بعيوننا».

وتحدثت خلال حفل حنة رجوة وولي العهد الأردني، وهي متأثرة باقتراب الزفاف قائلة: «حسين هو فرحتي الأولى وابني البكر وكنت دائما أحلم أشوفه عريس»

وذكرت الملكة خلال كلمتها، وعداً كانت قد قطعته على الراحل الملك الحسين بن طلال، بأن ينشأ الحسين الابن على نهج الحسين الجد، وقالت: «لقد وفيتُ بوعدي»، فيما طافت عدد من الشابات بين الضيوف، محملات بسلال القش والحنة بمختلف أنواعها ليزيّن أيادي النسوة بنقش الحنّة.

ومن المقرر أن يقام حفل زفاف ولى العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو المقبل.