الملكة رانيا تنشر صورا من حفل حناء ولي العهد الأردني: «أخيراً صار عندي كِنة»

شاركت الملكة رانيا متابعيها، صورا من حفل حناء ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته السعودية رجوة آل سيف، الذي أقيم أمس الاثنين في مضرب بني هاشم بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وذلك عبر صفحتها الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك»

الملكة رانيا تنشر صور حنة ولي العهد الأردني

ونشرت الملكة رانيا مجموعة كبيرة من الصور التي تظهر خلالها رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض، منقوشا بخيوط ذهبية.

وعلقت الملكة رانيا على صور حفل حنة ولي العهد الأردني قائلة: «اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا».

كلمة الملكة رانيا لخطيبة ولي العهد الأردني

وتخلل حفل حنة رجوة وولي العهد الأردني، زفة وأغاني عربية وتراثية، ورسم حناء للضيوف، وحفل عشاء، أعقبه كلمة مؤثرة للملكة رانيا حيث قالت فيها: «أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة أنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا، يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول إنْ ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة، حسين ابنكم وأنتوا أهله وهذا عرسكم، حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله يتمم على خير».

وأضافت الملكة رانيا في كلمتها بحفل حنة ابنها ولي العهد الأردني، «وأخيراً صار عندي كِنة.. بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس.. بجد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى.. بتذكر من كام شهر لمّا خبرنا حسين، سيدنا وأنا، أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا، رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين».

وقالت للآنسة رجوة: «إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض.. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض».