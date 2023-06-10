وزير التعليم يوجه بإلحاق الطالبة «منة الله» بمدرسة المتفوقين للعلوم.. وتحمل مصروفاتها

أجرى الدكتور رضا حجازي اتصالا هاتفيا بالطالبة منة الله عماد الأول مكرر على محافظة كفر الشيخ بالمرحلة الإعدادية لتهنئتها بحصولها على المركز الأول، موجها لها خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق الدائم.

ووجّه الدكتور رضا حجازي بالتحاق الطالبة منة الله بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بناء على رغبتها، وذلك عقب اجتيازها الاختبارات المقررة للالتحاق بالمدرسة، على أن تتحمل الوزارة جميع مصاريفها الدراسية طوال السنوات الثلاثة للدراسة بشرط استمرار تفوقها.

الوزارة لا تتوانى عن دعم المتفوقين

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة لا تتوانى عن دعم المتفوقين والموهوبين ورعايتهم بكافة السبل المتاحة لإتاحة الفرصة لهم لأن يكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في مستقبل الوطن.