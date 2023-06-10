وزير التعليم يتعهد: امتحانات الثانوية هذا العام بلا «غش أو شغب» ومفيش لجان «أولاد أكابر»

تعهد د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بمنع كل صور الغش والشغب فى لجان الثانوية العامة هذا العام، مؤكداً أنه لن تكون هناك لجان «غش جماعى» مرة أخرى، وسيتم منع دخول الهواتف للطلاب والمراقبين باللجان، لضمان عدم وجود حالات غش إلكترونى، وكذلك تغطية لجان الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أى أعمال غش، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش. وأوضح «حجازى»، فى حواره مع «الوطن»، أن الحسم المبكر لشكل الأسئلة منع الجدل المتكرّر سنوياً حول طبيعة الامتحانات، وهناك تدقيق يدوى لعينة من أوراق الإجابات لضمان جودة التصحيح الإلكترونى.. وإلى نص الحوار:

ما الإجراءات التى اتخذتها وزارة التعليم لتأمين الامتحانات هذا العام؟

- اتخذنا هذا العام الكثير من الإجراءات الخاصة بتأمين الامتحانات، وهناك عدة إجراءات مختلفة بشكل كلى عما كان عليه الوضع فى السنوات الماضية، وذلك لضمان انتظام سير الامتحانات، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب، خاصة طلاب الصف الثالث الثانوى، وضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأى وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أى أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش؛ لضمان انضباط سير الامتحانات.

د. رضا حجازي: تغطية لجان الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي محاولات للغش

تعهّدت الوزارة بالقضاء على مصطلح لجان «ولاد الأكابر».. هل تنجح هذا العام؟

- بشكل نهائى، لن يتم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة فى لجان حدث بها غش جماعى، أو شغب سابقاً، فقُمنا بإجراءات غير مسبوقة للقضاء كلياً على هذا المصطلح، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب، خاصة الصف الثالث الثانوى، وعدم السماح بعقد تلك اللجان مرة أخرى، وسيتم تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أى أعمال غش داخل اللجان.

ماذا عن إعادة تدوير العمال بالمدارس؟

- هذا القرار لم يحدث من قبل، فتم التوجيه بإعادة تدوير العمال بالمدارس، وعمّمنا كتاباً دورياً يقضى بمنع المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان من دخول اللجان بالهواتف المحمولة، وتطبيق القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

طرحنا نماذج استرشادية لامتحانات «الثالث الثانوي» ليتعرّف الطلاب على طريقة الأسئلة

دائماً ما تصاحب الثانوية العامة حالة جدل.. فى تقديرك لماذا لم يتكرر ذلك خلال هذا العام؟

- نجحنا هذا العام فى منع الجدل الذى كان يثار كل عام قبيل امتحانات الثانوية العامة، نظراً لتوضيح جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالامتحانات ومواصفاتها مبكراً، وتحدّثنا إلى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عن كل كبيرة وصغيرة منذ بداية العام الدراسى، وكانت لذلك نتيجة إيجابية فى عدم إثارة أى جدل مرتبط بالامتحانات، كما قامت الوزارة، أيضاً، بوضع الكثير من الإجراءات لمنظومة الامتحانات لتصبح هذا العام منضبطة، وتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح، بداية من تأمين اللجان تأميناً كاملاً لمنع الغش.

فيديو توضيحى لـ«البابل شيت والأسئلة المقالية»

كما طرحنا نماذج استرشادية لامتحانات الصف الثالث الثانوى العام لجميع الشعب ليتعرّف الطلاب على طريقة الأسئلة، وتم إتاحة فيديو توضيحى لورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، وتوضيح الجزء المخصّص لكتابة الطالب بياناته على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان.

ماذا عن تعديل مواصفات الورقة الامتحانية؟

- قمنا بتعديل المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، لتصبح اختياراً من متعدّد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالى لا يتعدّى 15% من الأسئلة حسب طبيعة كل مادة لنختبر الطالب فى قدرته على صناعة الإجابة، لا الاختيار من متعدّد فقط، فضلاً عن تنظيم ورقة الأسئلة لتشتمل على كتابة درجة كل سؤال بجواره، وتم إجراء تعديلات لعدد الأسئلة فى كل مادة دراسية، بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافى للإجابة والمراجعة، استجابة لأولياء الأمور والطلاب.

وهل تمت مراعاة المستويات المعرفية للطلبة؟

- بالفعل تمت مراعاة تقييم الطلاب، والمستويات المعرفية عندهم، فتم إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لتُصبح 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة، وتعهدنا للطلاب بأن الامتحانات لن تتضمن أى سؤال بصيغة غامضة، وسنفى بذلك.

«البابل شيت» يتم تصحيحه إلكترونيا.. وعلى الطلاب الالتزام بالتعليمات المعلن اتباعها في ورق الإجابة

لأول مرة يتم تطبق نظام تظليل رقم الجلوس.. ما الأسباب التى دفعت الوزارة لذلك؟

- سيكون مطلوباً من الطالب تظليل الخانات التى تعبّر عن «رقم الجلوس» فى البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، لضمان وضوح رقم الجلوس، كما أن البابل شيت يتم تصحيحه إلكترونياً، وهو ما يضمن عدم التدخل اليدوى فى التصحيح عند أى خطوة من الخطوات، وعلى الطلاب الالتزام بالإرشادات والتعليمات المعلن اتباعها فى ورق الإجابة.

هل يمكن الاستجابة لمطالب أولياء الأمور بإتاحة نموذج الإجابة بعد كل امتحان على موقع الوزارة؟

- نرغب فى أن يكون تركيز الطلاب فى ما هو قادم، أما إذا ركزوا على مراجعة إجاباتهم وفق نموذج الإجابة عقب كل امتحان، فقد يكون ذلك مؤثراً بشكل سلبى على البعض منهم، لذلك سيتم إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء تماماً من امتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، حرصاً منا على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتّتهم، والحقيقة قرار تشكيل لجنة لمراجعة الأسئلة ونموذج الإجابة بعد كل امتحان كان مطمئناً للطلاب، وكانت خطوة من المطلوب اتخاذها لطمأنينة أولياء الأمور والطلاب، وهذا هدفنا، وسيتمثل عمل اللجنة المكونة من ١٠ خبراء فى مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الإلكترونى وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكترونى، بشكل يومى.

هل يمكن تصحيح عينة من إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة ورقياً لمطابقة النتيجة مع التصحيح الإلكترونى؟

- نعم.. سيتم إجراء تدقيق يدوى لعينة من الأوراق، لضمان جودة التصحيح الإلكترونى، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الإلكترونى من قِبل اللجنة التى تطرّقنا إليها من قبل، ومكونة من ١٠ خبراء.

ماذا عن الإجراءات الجديدة لمحاربة الغش الإلكترونى؟

- هناك الكثير من الإجراءات المكثّفة التى أعلنت عنها الوزارة لضبط سير الامتحانات ومنع أى محاولات للغش العادى أو الإلكترونى، من بينها منع دخول الطلاب بأى أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة ومنع المراقبين والملاحظين من الدخول بالهواتف المحمولة للجان أيضاً، كما تم تركيب كاميرات مراقبة فى مختلف اللجان على مستوى الجمهورية لرصد أى محاولات للغش فور وقوعها واستخدام العصا الإلكترونية لرصد أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان، فضلاً عن الكثير من الإجراءات التى تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

كيف ستكون إجراءات التظلمات هذا العام؟

- تم وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية، لضمان حق الطالب فى حالة التظلم من التصحيح، وتفادياً لأى محاولات تلاعب بالنتائج، وأصدرنا قراراً بمنح الطالب حق الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة الخاصة بها فى أول أيام التظلمات، وأى طالب له حق سيحصل عليه، وستكون كل إجراءات التظلمات وفق ما يتمناه الطلاب وأكثر.

لا تزال هناك مخاوف عند البعض بشأن آلية تصحيح الأسئلة المقالية؟

- أطمئن طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بأن الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين فى ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع مصححَين لكل سؤال، ضماناً لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث فى حال اختلاف تقدير المصححَين، وذلك لوضع التقييم النهائى، وبذلك نحسم أمر اختلاف التقييم ونضمن أنه لن يتعرض طالب واحد للظلم خلال إجراء عملية التصحيح.

نعمل من أجل راحة الطلاب

أقول للطلاب كأبنائى، نحن فعلنا كل شىء من أجل راحتهم، ومن أجل أن تخوضوا امتحانات نزيهة وعادلة وآمنة، أدعوهم لاستثمار الوقت وبذل كل الجهد، بعيداً عن التوتر وتحميل أنفسكم فوق طاقتها، ولن يحصل منهم إلا على ما يستحق وفق جهده ومستواه وتحصيله الدراسى، ولن نسمح لأى طالب بأن يحصل على فرصة طالب مجتهد، لا بالغش، ولا بغيره. وهناك رسالة أخرى للملاحظين والمراقبين فى لجان الامتحانات، أقول لهم «عاملوا الطلاب مثلما تعاملون أبناءكم، وفِّروا لهم الأجواء الهادئة داخل اللجان، وهيِّئوا لهم الظروف ليؤدوا الامتحانات بطريقة سلسة، ولكن لا تسمحوا لأحد أن يؤثر على تركيز زملائه، أو يرتكب محاولة غش واحدة قد تؤثر على حق أحد، وامنعوا الغش بكل طرقه وأشكاله».