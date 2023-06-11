رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

هيئة الإسعاف ترفع درجة الاستعداد لتأمين أفواج الحجاج بمطار القاهرة

كتب:

مريم الخطري
01:56 ص | الأحد 11 يونيو 2023
هيئة الإسعاف المصرية

هيئة الإسعاف المصرية

رفعت هيئة الإسعاف درجة التأهب بين صفوف أطقمها الإسعافية بمطار القاهرة الدولي، وذلك مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مطار القاهرة في رحلتهم صوب الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث تم الدفع بـ37 من أفراد الفرق الإسعافية المؤهلين فنيا للتعامل مع أدق الحالات الطبية الطارئة، مصحوبين بـ10 سيارات إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة لتغطية جميع أرجاء مطار القاهرة الدولي.

الدفع بطاقم إسعاف مترجل

وتم تكثيف الانتشار بأرض المهبط بعدد 7 سيارات إسعاف تتضمن سيارة عزل طبي مؤهلة للتعامل مع الحالات المرضية شديدة العدوى، وكذلك تم الدفع بثلاث سيارات لتأمين صالات 2 و3، وتضمن التأمين الدفع بطاقم إسعاف مترجل (rescue team) لتأمين رواد الصالة الموسمية من الحجاج.

وسبق التجهيز لخطة التأمين إجراء محاكاة لعمليات الإجلاء والإخلاء الطبي الآمن في حالات الطوارئ.

تنسيق هيئة الإسعاف مع الأجهزة المعنية

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أن تأمين أفواج الحجاج يمتد منذ الآن وينتهي مع توافد الحجيج للعودة لأرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج، كما أكد تعاون وتنسيق هيئة الإسعاف المصرية مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة وكل قطاعات وزارة الصحة والسكان لتيسير رحلة الحجاج.

اقرأ المزيد:

انطلاق أول أفواج الحجاج الأقباط إلى القدس

اليوم.. وزراء الأوقاف والطيران والري يودعون أول أفواج الحجاج بالمطار

أول أفواج الحجاج يغادر مطار القاهرة إلى السعودية لأداء الفريضة.. ورئيس البعثة: سنتابعهم لحظياً لإزالة أى عقبات

«مصر للطيران» تحتفل بأول أفواج الحجاج بحضور 3 وزراء
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.