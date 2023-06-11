هيئة الإسعاف ترفع درجة الاستعداد لتأمين أفواج الحجاج بمطار القاهرة

رفعت هيئة الإسعاف درجة التأهب بين صفوف أطقمها الإسعافية بمطار القاهرة الدولي، وذلك مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مطار القاهرة في رحلتهم صوب الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث تم الدفع بـ37 من أفراد الفرق الإسعافية المؤهلين فنيا للتعامل مع أدق الحالات الطبية الطارئة، مصحوبين بـ10 سيارات إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة لتغطية جميع أرجاء مطار القاهرة الدولي.

الدفع بطاقم إسعاف مترجل

وتم تكثيف الانتشار بأرض المهبط بعدد 7 سيارات إسعاف تتضمن سيارة عزل طبي مؤهلة للتعامل مع الحالات المرضية شديدة العدوى، وكذلك تم الدفع بثلاث سيارات لتأمين صالات 2 و3، وتضمن التأمين الدفع بطاقم إسعاف مترجل (rescue team) لتأمين رواد الصالة الموسمية من الحجاج.

وسبق التجهيز لخطة التأمين إجراء محاكاة لعمليات الإجلاء والإخلاء الطبي الآمن في حالات الطوارئ.

تنسيق هيئة الإسعاف مع الأجهزة المعنية

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أن تأمين أفواج الحجاج يمتد منذ الآن وينتهي مع توافد الحجيج للعودة لأرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج، كما أكد تعاون وتنسيق هيئة الإسعاف المصرية مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة وكل قطاعات وزارة الصحة والسكان لتيسير رحلة الحجاج.