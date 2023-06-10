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مصر للطيران تحتفل بوداع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام بحضور 3 وزراء

كتب:

أيمن حمزة
11:02 ص | السبت 10 يونيو 2023
مصر للطيران تحتفي بطلائع حجاج بيت الله الحرام

مصر للطيران تحتفي بطلائع حجاج بيت الله الحرام

تشهد الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم السبت، حفل وداع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م، من حجاج القرعة المغادرين إلى الأراضي المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة وزراء التضامن والأوقاف.

وزراء الطيران والتضامن والأوقاف يشاركون في وداع الحجيج

من المقرر أن ينعقد على هامش الاحتفالية التي ستقام داخل الصالة الموسمية للحج والعمرة، مؤتمر صحفي، يحضره كلا من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويحضر الاحتفالية قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من قيادات القطاع.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة من المطارات المصرية وهب تتخلص في الآتي:

1- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بـ4 ساعات.

2- في رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بـ8 ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بـ6 ساعات.

3- يسمح بحقيبتين لا يوزن الواحدة عن 23 كيلوجرامًا، وحقيبة يد وزنها 8 كيلوجرامات وسوف يتمّ تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

مصر للطيران: ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة

4- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

5 - يمنع نهائياً أصحاب الأجولة القماش والزكائب.

6- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.