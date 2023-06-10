ليلي علوي تروج لفيلم «شوجر دادي» بأغنية هشام عباس (فيديو)

روجت الفنانة ليلي علوي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلمها الجديد «شوجر دادي» والذي يعرض حاليا في دور العرض وتصدر الإيرادات بأغنية «شوجر دادي» لهشام عباس.

ليلى علوي: الأغنية الرسمية لكل الـ«شوجر داديز»

ونشرت ليلي علوي الأغنية وعلقت عليها قائلة: الأغنية الرسمية لكل الـ«شوجر داديز» من فيلم شوجو دادي غناء هشام عباس.. الفيلم في جميع سينمات مصر والدول العربية.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، وجوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.