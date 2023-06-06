فيلم هارلي لـ محمد رمضان يُحقق 41 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد

تشهد إيرادات فيلم هارلي، بطولة الفنان محمد رمضان، تراجعًا كبيرًا، إذ يحتل المركز الخامس بين قائمة الأفلام المُنافسة له، والتي تُعرض في السينمات حاليًا.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم هارلي، لـ محمد رمضان، أمس الاثنين، موضحًا أنَّه حقق 41 ألف جنيه فقط، فيما تجاوز إجمالي ما حققه منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر 2023، أكثر من 35 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم هارلي

فيلم هارلي والذي بدأ عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، ومي كساب، وإسماعيل فرغلي، قصة محمد سامي، تأليف محمد سمير مبروك وهند عبدالله، إخراج محمد سمير.

تدور قصة فيلم هارلي عن عالم الإدمان والمخدرات، من خلال هارلي الذي يتورط مع إحدى العصابات ويدخل ضدهم في معارك شرسة مستندًا إلى ذكاءه، ولكن تحدث مفاجآت صادمة في حياته تقلب الأمور رأسًا على عقب.

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد رمضان في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، من خلال فيلم «ع الزيرو»، بطولة نيللي كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي وشريف دسوقي، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل.