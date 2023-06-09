فيلم هارلي لـ محمد رمضان يحتل المركز الخامس في إيرادات شباك التذاكر أمس

احتل الفنان محمد رمضان المركز الخامس في قائمة الإيرادات بفيلم هارلي الذي حقق41 ألف خلال عرضه في السينمات حاليا.

إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم هارلي لمحمد رمضان، احتل المركز الخامس في شباك التذاكر أمس محققا 41 ألفا و850 جنيها فيما احتل المركز الأول في إيرادات أمس فيلم «شوجر دادي» للفنانة ليلي علوي محققا 263 ألفا و16 جنيها.

فيلم «هارلي»

ويضم فيلم «هارلي» مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب محمد رمضان أبرزهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو»، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ويُشارك في بطولته نيللي كريم، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل، حيث يجسّد من خلال الأحداث شخصية حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چي في مصر.